На этих выходных на Крещатике начали монтировать большую фан-зону к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая. Сама площадка будет работать с 24 по 27 мая, сообщает "44.ua".

В субботу 13 мая коммунальщики начали устанавливать сцену для главной фан-зоны - Фестиваля чемпионов. Она расположится на Крещатике от перекрестка с Богдана Хмельницкого до начала Майдана на Городецкого. Ее откроют 24 мая - в день финала женской Лиги Чемпионов.

Как пишет "Информатор", в воскресенье монтаж фан-зоны продолжался даже под проливным дождем. Оградили даже аллею из розовых каштанов, оставив проход возле домов, где расположены магазины и рестораны. Как рассказали строители, часть улицы будет перекрыта до конца месяца - до 29-30 мая.

Еще три фан-зоны обустроят уже в день матча 26 мая. Две фан-зоны для болельщиков команд-финалистов, чтобы они не пересекались. Одна будет в парке Шевченко, другая - на площадке перед Дворцом "Украина". Третью фан-зону хотят обустроить на Контрактовой площади.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", посольство Великобритании в Украине предупредило фанатов ФК "Ливерпуль", который 26 мая сыграет в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о проявлениях расизма в украинской столице.

Также сообщалось, что Антимонопольный комитет Киева занялся проверкой отелей из-за космических цен перед финалом ЛЧ.