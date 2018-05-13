"В шортах не походишь". Синоптики рассказали о погоде на начало недели в Киеве
В понедельник 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный и влажный воздух, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
"Киевлянам сегодня периодически дождь стучит в оконные или автомобильные стекла. В бретельках или шортах не походишь", - написала она на своей странице.
И предупредила, что завтра в столице также ожидается временами дождь, порывистый ветер и 16 градусов тепла.
А вот потеплеет уже во вторник, 15 мая.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщала "Страна", синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки Украину накроют холодные дожди с ветром.
Также "Страна" писала про то, как в Киеве шквальный ветер валит деревья.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!