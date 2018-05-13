Болельщики немецкого "Гамбурга" устроили беспорядки по окончанию матча 34 тура Бундеслиги с "Боруссией" Менхенгладбах. Похоже, что болельщики "динозавров" не ожидали вылета своих фаворитов и начали массово бросать пиротехнические средства прямо на газон стадиона.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Полицейские и работники стадиона старались утихомирить разбушевавшихся фанатов, но безрезультатно.

Фанаты "Гамбурга" продолжали выражать свое недовольство относительно вылета команды во второй по силе дивизион страны.

Отметим, что несмотря на победу со счетом 2:1, "Гамбург" не сумел удержаться в элите немецкого футбола, ведь в параллельной игре "Вольфсбург", который был их основным конкурентом за выживание, разгромил соперника со счетом 4:1.

Интересно то, что "Гамбург" впервые в своей истории вылетел в низший дивизион.

Как сообщала "Страна", главный тренер "шмелей" Петер Штегер решил не брать Ярмоленко на игру 34 тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом".