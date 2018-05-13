В городе Рубежное Луганской области полицейские задержали мужчину, который подбросил пакет с отрезанной бараньей головой в машину местного депутата. Местные СМИ рассказали, что пострадавшим оказался депутат Рубежанского горсовета Валерий Харчук.

Как сообщает глава отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook, правонарушителем оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

"Мужчина зарабатывает на жизнь случайными заработками. Полиции пояснил, что никаких преступных намерений не было, а подбросил пакет в багажник машины, потому что хотел пошутить. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности", - сообщила она.

Фото: facebook.com/csomvd

Фото: facebook.com/csomvd

В ходе расследования полиция установила, что задержанный накануне подрабатывал, помогая по хозяйству владельцу одной из шашлычных. Именно там он и взял отрезанную голову барана. Перед тем, как подбросить ее в машину, он бегал по улицам Северодонецка и пугал головой прохожих.

Пострадавший мужчина Валерий Харчук фигурирует сайте совета как внепартийный, однако является членом фракции "Оппозиционного блока".

Как сообщала "Страна", с 2020 года в Украине хотят запретить домашнюю свинину и говядину.

Напомним также, что в харьковский участок полиции подбросили пакет с гранатами.