Лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Франции в том, что 20-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов, который является вероятным исполнителем теракта в Париже, встал на преступный путь.

"Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет он не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции", – написал Кадыров в Telegram.

Фото: Kadyrov_95/Telegram

Он заявил, что в Чечне Азимов только родился, а взросление, формирование его личности, взглядов и убеждений происходило во французском обществе.

"Поступающая информация также дает основание полагать, что Хамзат Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции", – добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что "в связи с этим возникает много вопросов, на которые пока нет ответов".

"Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды "Иблисского государства" (так Кадыров называет "Исламское государство"). Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления. Еще раз напоминаю, что Хамзат вырос во Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хамзата сложилась бы иначе!" – резюмировал Кадыров.

Как сообщала "Страна", в результате нападения на прохожих в центре Парижа один человек погиб и еще восемь получили ранения. Зачинщика резни пристрелили полицейские.