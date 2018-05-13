Американские чиновники разоблачили схему мошенничества в паспортной системе Венгрии, благодаря которой иностранцы въезжают в США по фальшивым фамилиям.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Департамент нацбезопасности США.

Около 700 человек, не являющиеся гражданами Венгрии, получают венгерские паспорта и под личиной настоящих владельцев паспортов пытаются поехать в Соединенные Штаты.

Около 85 человек были пойманы на мошенничестве, и 65 - въехали по программе безвизового режима с США. По состоянию на октябрь прошлого года 30 человек осталась в стране, несмотря на усилия по их поиску и депортации.

Чиновники нацбезопасности говорят, что нарушители получили аутентичные паспорта, используя программу венгерского правительства. Она позволяет этническим венграм, проживающим за пределами страны, быстро получать гражданство.

Эта программа была начата в 2011 году премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который подчеркнул важность воссоединения с венгерской диаспорой, распыленной по всей Европе после Второй мировой войны.

Граждане Венгрии имеют право на безвизовый въезд в США, что делает гражданство привлекательным для этнических венгров, проживающих в других странах, имеющих визовые требования для поездок.

Американские чиновники считают, что преступники получили определенное количество паспортов, принадлежащих новым гражданам. Документы продавались клиентам, которые затем взяли себе новые фамилии для путешествий в разные страны.

Эксперты считают, что мошенническое использование настоящих паспортов представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и других стран. Наибольший риск - контрабанда наркотиков, организованная преступность или нелегальная иммиграция.

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