В Киеве шквальный ветер валит деревья
В воскресенье в Киеве усилился штормовой ветер. Его порывы к вечеру могут достигать 15-18 м/с. Мощный разгул стихии создал чрезвычайное происшествие в Соломенском районе столицы. К счастью, обошлось без жертв.
Как сообщает "Киев Оперативный" в Telegram-канале огромное дерево рухнуло в районе Индустриального моста, перекрыв движение на перекрестке улицы Деснянской и переулка Металистов.
"Упало так, что перекрыло дорогу. Имейте ввиду, объезжайте", - говорится в сообщении.
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Данные Яндекс-пробок также зафиксировали перебои в движении автомобилей в этом участке дороги. Скорость транспорта составляет не больше 15 км/ч.
Фото: yandex.ua
Как сообщала "Страна", похолодание в Киеве начнется с дождей и шквального ветра.
Также "Страна" писала, что синоптик показала на карте, где над Украиной завис циклон с дождями и ветрами.