В воскресенье в Киеве усилился штормовой ветер. Его порывы к вечеру могут достигать 15-18 м/с. Мощный разгул стихии создал чрезвычайное происшествие в Соломенском районе столицы. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Telegram-канале огромное дерево рухнуло в районе Индустриального моста, перекрыв движение на перекрестке улицы Деснянской и переулка Металистов.

"Упало так, что перекрыло дорогу. Имейте ввиду, объезжайте", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Данные Яндекс-пробок также зафиксировали перебои в движении автомобилей в этом участке дороги. Скорость транспорта составляет не больше 15 км/ч.

Фото: yandex.ua

Как сообщала "Страна", похолодание в Киеве начнется с дождей и шквального ветра.

Также "Страна" писала, что синоптик показала на карте, где над Украиной завис циклон с дождями и ветрами.