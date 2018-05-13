Российский блогер Александр Тверской, который прославился резко оппозиционными Кремлю постами в Facebook, оказался в центре скандала в Украине. Об этом рассказала в соцсети журналистка Надя Бучинская.

Она, в частности, сообщила, что Тверской приехал в Киев в январе 2018 года по приглашению ее подруги Ольги Миколюк, которая общалась с ним в соцсетях, впечатлилась его смелой политической позицией, поселила его в своей киевской квартире и всячески опекала.

"Она прониклась к Саше Тверскому, мальчику с пламенными речами и горящими глазами. С радостью открыла ему на своё имя карту в Привате, чтоб люди поддерживающие его могли помогать деньгами. Ведь это единственная его деятельность, и в этом лично у меня сомнений нет. Почему взрослый и здоровый мужик не может работать и зарабатывать себе на жизнь, пусть даже журналистикой, мне сложно понять... Писав очевидные тексты, выбирав картинки пожалостнее и тщательно копипастя статистику военных действий с новостных лент, он достиг отличных результатов. Толпы моих наивных сограждан ринулись перечислять ему денег. Зачем - я не понимаю до сих пор, но сейчас не об этом. Но факт в том, что зачастую перечисляли последнее", - пишет Бучинская.

По словам Бучинской, Тверской тратил деньги, которые ему перечисляли украинцы на рестораны и отдых за границей.

"Я не буду судить, что молодой и здоровый мужчина выбрал такой путь заработка, мне плевать, если честно. Но вот играть на патриотизме, выбивать жалость у пенсионеров, морочить голову девкам с целью развести их на деньги, чтоб потом за чьи-то пенсии ездить в Эмираты и поливать грязью девочек, которые поверили - это мерзко и грязно", - пишет Бучинская.

С утверждением "бабы-дуры" я не буду спорить, но чисто по человечески лично я была в большом шоке увидев одну из жертв его "любви и идейной близости", хотя удивить меня сложно. Это отощавшая сутулая девочка, с потухшим взглядом, безустанно повторявшая "ну как же, он ведь говорил... он не мог, он ещё образумится". Эта девочка перечисляла ему ежемесячно 5000 из своей крошечной зарплаты в 6000. Эту девочку, когда она обратилась к Оле узнать все ли ок с Сашей, он называл сумасшедшей преследовательницей", - пишет журналистка.

Также она опубликовала на своей странице в Facebook скрины личных перепискок Ольги Миколюк с Тверским и выписки с его банковской карты.

Фото: facebook.com/buchinskaya.nadya

В украинской медиасреде скандал с Тверским живо обсуждается.

Так, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко удивилась, что "взрослые мужчины просят, чтоб им сбрасывались на "оппозиционную" и блогерскую деятельность на карточки".

"Это как многоженцы, которые регулярно рассказывают несчастным женщинам то, что они хотят слышать, а те их взамен борщом угощают. Очень близко к этому активисты всех мастей, грантоеды...Ребята, если в мире нет для этих людей работодателей- может, тут что- то не так? P.S. И признаюсь, я бесконечно прагматична: верю в патриотизм, блогерство и общественную деятельность, если ими занимаются бескорыстно, а главное - помимо основной деятельности", - пишет Влащенко.

Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko

В тоже время, журналист издания "Левый берег" Игорь Соловей поддержал Тверского и назвал скандал "женскими разборками".

"Девушка подумала, что выписала себе что то вроде породистой ручной собачонки, но она оказался не такой как хотелось, ну не развлекала она даму должным образом. Поэтому дама решила игрушку вернуть, а расходы компенсировать. Ну и нагадить продавцу", - написал Соловей.

Фото: facebook.com/solovey.igor

Александр Тверской очень активно критиковал политику нынешнего российского руководства.

Вот пример его цитаты: "Россия — это абсолютное зло. Безнаказанное, древнее, самоуверенное, жестокое зло… Этой раковой опухоли не должно существовать на планете. Или кому-то мало крови и войн? Уроки истории не усвоены, а невыученная история имеет свойство мстить в адекватных ей масштабах".

Подробнее о его взглядах можно ознакомиться в этом интервью.

Как сообщала "Страна", сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Также мы писали, что под Харьковом в ДТП погиб известный блогер.