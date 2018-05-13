Сегодня, в ДТП в Беларуси пострадали шестеро детей из украинской команды по футболу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам заместителя директора Департамента консульской службы МИД, начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича, утром украинский консул посетил место происшествия, а затем и пострадавших детей в больнице.

"Сейчас прорабатывается вопрос о возможной транспортировке двух пострадавших в Брест, но это должны оценить врачи", – добавил он.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси, у всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

"Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", ДТП произошло около 07:00 на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. В Минздраве Беларуси сообщили, что один ребенок погиб.

Напомним также, что в прошлом году автобус cборной Украины по самбо вылетел с мокрой дороги по пути на чемпионат мира в Сербии. В аварии пострадало 5 спортсменов. Они получили ссадины и ушибы.