Победитель гранд-финала международного песенного конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай из Израиля рассказала про эмоции и впечатления от участия и главных конкурентах.

Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мне постоянно говорили, что это творческое состязание между музыкальными жанрами и музыкантами. Но я соревновалась сама с собой, переживала и думала, как сумею тронуть столько людей", - рассказала победительница.

25-летняя девушка благодарна и счастлива, что зрители сделали выбор в пользу чего-то нестандартного и важного. Она отметила, что очень гордится тем, что такое невероятное событие - "Евровидение-2019" - состоится в Израиле.

Нетта также призналась, что научилась принимает себя такой, какая есть.

Как сообщала "Страна", появилось видео самых ярких моментов финала Евровидения в Португалии.