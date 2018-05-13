В Киеве на улице Архитектора Городецкого напротив кинотеатра "Украина" больше нет двухэтажного автобуса, который использовали как кассу по продаже билетов. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что лондонскую достопримечательность разместили здесь в начале 2000-х годов. Автобус приобрело и установило заведение Warsteiner Pub более 15 лет назад. Изначально из него должен был получиться пивной бар, но позже от этой идеи отказались. В нем оборудовали кассу компании Parter.ua, где можно было приобрести билеты на любой концерт, в том числе и в страны СНГ.

Красный лондонский автобус настоящий, это Route Master 1965 года выпуска. У него задняя открытая площадка. Всего было изготовлено порядка 2500 штук. В конце 90-х их стали распродавать в европейские страны – под кафе, для экскурсионных маршрутов. Сейчас в Лондоне таких моделей уже не осталось, последний проводили на пенсию в прошлом году.

"Этот экземпляр мы купили в 1999 году, долго договаривались с иностранными партнерами, на него даже очередь стояла. Так что наш красавец – единственный в Украине", - рассказал "Интересному Киеву" директор заведения Warsteiner Pub Леонид Жариков.

Автобус не использовали под кафе, потому что он находился на проезжей части.

"Ставить его в другом районе, среди новостроек, не имеет смысла. Несколько раз автобус выезжал на праздники на Крещатик, но такие выезды для нас всегда проблематичны. Надо постоянно следить за тем, чтобы от него ничего не отковыряли и не растащили на сувениры. Здесь он под боком, всегда можно присмотреть, все ли в порядке, и обеспечить надежную охрану", – поясняет Жариков.

Ранее директор Warsteiner Pub уже делился информацией, что в Печерской райадминистрации считают, что автобус кому-то мешает, и то и дело норовят убрать его.

"Непонятно, зачем это делать? Людям очень нравится такой "сосед", они улыбаются, интересуются, фотографируют. А одна англичанка, когда увидела родной транспорт, даже поцеловала его", - поделился Жариков.

К сожалению автобус-достопримечательность убрали. А руководитель аппарата Голосеевской РГА Тимур Ткаченко на своей странице в Facebook отметил, что неизвестно когда и почему это случилось.

Впрочем, есть информация, что автобус забрали на реконструкцию, через неделю он снова появится на прежнем месте.

Фото: facebook.com/timurtkachenko

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве музей Ивана Гончара был залит кипятком, его экспонаты были под угрозой.

Напомним также, что в Украине запретят парковки авто внутри жилых кварталов.