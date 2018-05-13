Известный украинский поэт и редактор журнала о современной культуре "ШО" Александр Кабанов может не получить престижную литературную премию имени Максимилиана Волошина из-за якобы "антиукраинских" произведений. По крайней мере, с такой инициативой выступила коллега по цеху Кабанова - украинская поэтесса Инна Ковальчук.

Ковальчук, в частности, просит Национальный союз писателей Украины не давать Кабанову премию, потому что его стихи, по ее мнению, непатриотичны.

"Не имею привычки выходить в социальные сети с подобными вещами, но здесь, считаю, смысл есть. Я вхожу в жюри русскоязычной премии НСПУ им.Максимилиана Волошина. Один из претендентов - киевский поэт Александр Кабанов. Цитирую строку по представлению издательства "Фолио": "Книга" На языке врага "свидетельствует украинскость жизненной позиции автора, острая боль за то, что происходит в родной стране". Ниже приведу одно из стихотворений, который, по мнению "Фолио", свидетельствует украинскость автора. Вот и думаю, я же слепая и лишена чувств, или "Фолио" откровенно смеется надо мной", - пишет Ковальчук.

В качестве примера Ковальчук привела произведение Кабанова "Не лепо ли ны бяшет, братие, начаты старыми словесы…" из сборника "На языке врага".

У первого украинского дракона были усы,

роскошные серебристые усы из загадочного металла,

говорили, что это — сплав сала и кровяной колбасы,

будто время по ним текло и кацапам в рот не попало.

Первого украинского дракона звали Тарас,

весь в чешуе и шипах по самую синюю морду,

эх, красавец-гермафродит, прародитель всех нас,

фамилия Тиранозавренко — опять входит в моду.

Представьте себе просторы ничейной страны,

звериные нравы, гнилой бессловесный морок,

и вот из драконьего чрева показались слоны,

пританцовывая и трубя «Семь-сорок».

А вслед за слонами, поддатые люди гурьбой,

в татуировках, похожих на вышиванки,

читаем драконью библию: «Вначале был мордобой…

…запорожцы — это первые панки…»

Через абзац: «Когда священный дракон издох,

и взошли над ним звезда Кобзарь и звезда Сердючка,

и укрыл его украинский народный мох,

заискрилась лагерная «колючка»,

в поминальный венок вплелась поебень-трава,

потянулись вражьи руки к драконьим лапам…",

далее — неразборчиво, так и заканчивается глава

из Послания к жидам и кацапам.

Сам Кабанов отреагировал на возмущенный пост поэтессы также в Facebook.

"К многочисленным доносам на себя - я привык. Даже когда в роли донсчика выступает член жюри новой Волошинской премии. Ну что ж вы так, Инна Ковальчук. Потерпите, дождитесь результатов. Быть может, мне эту премию и не вручат. А если вручат - не теряйте бдительности, трезвоньте во все колокола. Пишите (желательно в рифму) депешу в СБУ. И вам зачтется. Погонами наградят. Ефрейторскими", - написал он.

Фото: facebook.com/kabanovsho

Скандал прокомментировала также продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.

"Дорогие читатели! Скажите мне, неужели вы тоже считаете лучшего украинского поэта антиукраинским? А если нет, то прекратить публичные доносы и клевету можете только вы Мы же в Европе, а не в срср 37-го года? Премия Волошина присуждается ежегодно ко дню рождения поэта - 16 мая (но не позднее 1 июня). Жюри определяет по одному лауреату в поэзии и прозе. Размер премии составляет 5000 гривен в каждой из этих двух номинаций (за лучшую поэтическую книгу и лучшую прозаическую книгу)", - написала Влащенко.

Премия Волошина присуждается ежегодно ко дню рождения поэта - 16 мая (но не позднее 1 июня). Жюри определяет по одному лауреату в поэзии и прозе. Размер премии составляет 5000 гривен в каждой из этих двух номинаций (за лучшую поэтическую книгу и лучшую прозаическую книгу).