Известному поэту Кабанову просят не давать престижную премию за "антиукраинские" стихи
Известный украинский поэт и редактор журнала о современной культуре "ШО" Александр Кабанов может не получить престижную литературную премию имени Максимилиана Волошина из-за якобы "антиукраинских" произведений. По крайней мере, с такой инициативой выступила коллега по цеху Кабанова - украинская поэтесса Инна Ковальчук.
Ковальчук, в частности, просит Национальный союз писателей Украины не давать Кабанову премию, потому что его стихи, по ее мнению, непатриотичны.
"Не имею привычки выходить в социальные сети с подобными вещами, но здесь, считаю, смысл есть. Я вхожу в жюри русскоязычной премии НСПУ им.Максимилиана Волошина. Один из претендентов - киевский поэт Александр Кабанов. Цитирую строку по представлению издательства "Фолио": "Книга" На языке врага "свидетельствует украинскость жизненной позиции автора, острая боль за то, что происходит в родной стране". Ниже приведу одно из стихотворений, который, по мнению "Фолио", свидетельствует украинскость автора. Вот и думаю, я же слепая и лишена чувств, или "Фолио" откровенно смеется надо мной", - пишет Ковальчук.
В качестве примера Ковальчук привела произведение Кабанова "Не лепо ли ны бяшет, братие, начаты старыми словесы…" из сборника "На языке врага".
У первого украинского дракона были усы,
роскошные серебристые усы из загадочного металла,
говорили, что это — сплав сала и кровяной колбасы,
будто время по ним текло и кацапам в рот не попало.
Первого украинского дракона звали Тарас,
весь в чешуе и шипах по самую синюю морду,
эх, красавец-гермафродит, прародитель всех нас,
фамилия Тиранозавренко — опять входит в моду.
Представьте себе просторы ничейной страны,
звериные нравы, гнилой бессловесный морок,
и вот из драконьего чрева показались слоны,
пританцовывая и трубя «Семь-сорок».
А вслед за слонами, поддатые люди гурьбой,
в татуировках, похожих на вышиванки,
читаем драконью библию: «Вначале был мордобой…
…запорожцы — это первые панки…»
Через абзац: «Когда священный дракон издох,
и взошли над ним звезда Кобзарь и звезда Сердючка,
и укрыл его украинский народный мох,
заискрилась лагерная «колючка»,
в поминальный венок вплелась поебень-трава,
потянулись вражьи руки к драконьим лапам…",
далее — неразборчиво, так и заканчивается глава
из Послания к жидам и кацапам.
Сам Кабанов отреагировал на возмущенный пост поэтессы также в Facebook.
"К многочисленным доносам на себя - я привык. Даже когда в роли донсчика выступает член жюри новой Волошинской премии. Ну что ж вы так, Инна Ковальчук. Потерпите, дождитесь результатов. Быть может, мне эту премию и не вручат. А если вручат - не теряйте бдительности, трезвоньте во все колокола. Пишите (желательно в рифму) депешу в СБУ. И вам зачтется. Погонами наградят. Ефрейторскими", - написал он.
Фото: facebook.com/kabanovsho
Скандал прокомментировала также продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.
"Дорогие читатели! Скажите мне, неужели вы тоже считаете лучшего украинского поэта антиукраинским? А если нет, то прекратить публичные доносы и клевету можете только вы Мы же в Европе, а не в срср 37-го года? Премия Волошина присуждается ежегодно ко дню рождения поэта - 16 мая (но не позднее 1 июня). Жюри определяет по одному лауреату в поэзии и прозе. Размер премии составляет 5000 гривен в каждой из этих двух номинаций (за лучшую поэтическую книгу и лучшую прозаическую книгу)", - написала Влащенко.
Премия Волошина присуждается ежегодно ко дню рождения поэта - 16 мая (но не позднее 1 июня). Жюри определяет по одному лауреату в поэзии и прозе. Размер премии составляет 5000 гривен в каждой из этих двух номинаций (за лучшую поэтическую книгу и лучшую прозаическую книгу).