В Донецкой области пограничники задержали подозреваемого в убийстве, который планировал сбежать на неподконтрольную Украине территорию самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Донецкой области.

Сообщается, что мужчина находился в розыске за убийство в Запорожье. Он пытался пешком, в обход блокпостов, пересечь линию разграничения и спрятаться от правосудия на оккупированной территории.

"9 мая 45-летний житель Запорожской области вместе со своей кумой и знакомым вместе употребляли алкоголь. Во время бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшему многочисленные колото-резаные раны. На утро, заметив, что раненый умер, нападающий вместе с родственницей убежали. Доехав в Харьков, беглецы узнали, что их разыскивает полиция, поэтому женщина испугалась и решила вернуться домой. Далее злоумышленник поехал на автобусе в Курахово, а оттуда пешком планировал попасть на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении МВД Украины в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Мужчину задержали пограничники возле с.Тарамчук Марьинского района Донецкой области, когда тот в обход блокпостов двигался по направлению к пос.Березовое Марьинского района. В настоящее время он находится в Марьинском отделении полиции.

Как отмечают в МВД, в воскресенье он будет передан правоохранителям Запорожской области и будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", украинские пограничники поймали гражданина Таджикистана, которого искал Интерпол.

Напомним также, что на Донбассе остановили работу пропускного пункта "Марьинка", чтобы избежать провокаций.