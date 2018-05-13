В Украине резко выросло количество наличных денег на руках у граждан
В Украине выросло количество наличных денег в обороте.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Сообщается, что денежная база в стране в апреле возросла на 4,8% - до 412,24 миллиарда гривен. При этом рост за первые четыре месяца 2018 года составил 3,3%.
В НБУ отметили, что рост денежной базы был подкреплен как увеличением наличных денег в обороте вне банков (на 2,5%, до 331,618 млрд грн), так и увеличением резервных средств в банках (на 15,5% до 80,622 млрд грн).
Главный финрегулятор отмечает, что динамика обусловлена как ростом остатка по депозитам - на 1,7%, до 859,119 млрд грн, так и объемом наличных средств в обращении вне банков (агрегат М0).
В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 1,5%.
Фото: bank.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ объяснили апрельский рост инфляции в Украине началом сезона шашлыков.
Также НБУ выпустил серебряную монету, на которой пара украинцев копает картошку.