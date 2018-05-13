Суперкар Lamborghini Huracan, который принадлежал Папе Римскому Франциску продали на аукционе.

Об этом сообщает Lamborghini на странице в Twitter.

Эксклюзивное авто, на котором понтифик оставил автограф, был продан на аукционе Sothebyʼs за 715 тысяч евро. Полученные деньги будут переданы непосредственно понтифику.

Ранее Папа Франциск объявил, что пожертвует полученные средства на благотворительность: деньги перечислят в четыре различных благотворительных фонда.

Компания Lamborghini подарила Франциску автомобиль в ноябре 2017 года. Его подогнали непосредственно к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где находится резиденция папы.

В оформлении машины использовались традиционные цвета Ватикана. Сам автомобиль выкрашен в белый цвет, а его капот пересекают золотые полосы.

Фото: twitter.com/Lamborghini

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский спровоцировал скандал в Италии, заявив, что "ада нет".

Также Папа Римский Павел VI будет в этом году причислен к лику святых.