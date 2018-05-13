В Киеве произошло пьяное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает "Информатор".

12 мая пьяный мужчина сел вечером на мотоцикл без документов и уже через сотню метров упал. ДТП произошло на улице Кибальчича.

"54-летний мотоциклист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина выпил 300 грамм, сел на мотоцикл и, проехав сто метров, упал на проезжей части", - рассказали полицейские.

Пьяный мотоциклист сильно не пострадал, отделавшись лишь ушибами и царапинам. Помощь врачей ему не понадобилась.

Полицейские составили протокол по статьям "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения" и "Управление транспортным средством без соответствующих документов".

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в жутком ДТП под Кировоградом погибли двое взрослых и двое детей.

Также семья погибла в смертельном ДТП, что произошло в Черниговской области.