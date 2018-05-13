Украинские студенты проходили практику в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "UA:Сумы".

На аннексированный полуостров ездила группа студентов-специалистов туристической отрасли из Сумского педагогического университета им. А.С. Макаренко.

Ректор вуза Юрий Лянной объяснил это тем, что в Сумской области нет "маршрутов соответствующей сложности".

"Согласно учебной программы по специальности "туризм", есть у них дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программе, студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые требуют горной подготовки", - объяснил он.

Также Лянной показал план маршрута, утвержденный руководством университета: из города Судак – до перевала Ангар с 27 апреля по 7 мая. Ректор добавил, что поездка была согласована с СБУ.

Пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута рассказала, что санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в России не признали решение суда в Гааге по поводу Крыма.

Также в Кремле отреагировали на решение суда в Гааге по компенсации за крымские активы.