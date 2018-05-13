На Евровидении-2018 вручили ежегодные премии Марселя Безансона, сообщает официальный канал песенного конкурса на YouTube.

Приз композиторов получила группа EQUINOX из Болгарии с песней "Bones". Музыкантов оценили за лучшую композицию с особым вниманием к оригинальности и национальной идентичности в музыке и лирике.

Пресса выбрала своих победителей, которыми стал дуэт из Франции Madame Monsieur с песней "Mercy".

Приз за артистизм вручают по итогам голосования комментаторов из всех стран. Победителем стала певица из Кипра Елени Фурейра с песней "Fuego".

Премия Марселя Безансона - профессиональная награда для участников песенного конкурса Евровидение. Первое награждение состоялось в 2002 году в Эстонии.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео самых ярких моментов финала Евровидения в Португалии.

Также Нетаньяху объявил, какой город Израиля примет Евровидение в следующем году.