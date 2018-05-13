Украинская юношеская команда по футболу попала в ДТП на территории Беларуси. Инцидент произошел 13 мая, около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", у деревни Мартынюки.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Беларуси.

"По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении. Прочие обстоятельства происшествия не сообщаются.

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

"Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал он.

Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в ее составе - нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, а из Минска в Каменец - детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.

Для решения организационных вопросов и проведения консультации в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сегодня часть пострадавших детей переведут в Брестскую областную больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой, а также о том, что автобус со спортсменами и тренерским штабом украинской сборной по самбо попал в ДТП по пути на чемпионат мира в Сербию.