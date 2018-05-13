В воскресенье, 13 мая, разведывательный беспилотник ВВС США пролетал вдоль линии разграничения на Донбассе и над городом Харьков с окрестностями.

Об этом сообщает в Twitter PlaneRadar.

Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией, пролетая над Харьковской областью.

Сообщается, что американский беспилотник вылетел с итальянской авиабазы НАТО Сигонелла. Около 7:15 утра аппарат вошел в воздушное пространство Украины.



Как видно из опубликованных карт маршрута полета, возле границы Украины с Россией разведывательный беспилотник пролетел несколько раз и почему-то сделал несколько петель в районе Харькова.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ заявили, что украинские военные обстреляли их беспилотник на Донбассе.

Также военный патруль обнаружил беспилотник над воинской частью в Харьковской области.