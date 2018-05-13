Стало известно в каком городе Израиля пройдет песенный конкурс Евровидение-2019.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Нетта, вы принесли много уважения государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/netanyahu

Напомним, что в этом году в Португалии на Евровидении-2018 победила участница от Израиля Нетта Барзилай, исполнив песню "Toy" ("Игрушка"). Согласно голосованию жюри и зрителей, представительница Израиля набрала 529 голосов в финале конкурса.

Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin, выступавший с песней "Under The Ladder" под сценическим именем Melovin, занял 17 место в финале Евровидение-2018, набрав в сумме 130 баллов.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео самых ярких моментов финала Евровидения в Португалии.