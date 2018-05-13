Пограничники поймали украинца, который подобрал 800 пачек белорусских сигарет, выброшенных из питерского поезда
В Житомирской области из окна поезда выбросили сотни пачек сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Пограничники рассказали, что от участкового инспектора пограничной службы отдела "Овруч" поступила информация о возможном выбросе сигарет из поезда "Санкт-Петербург - Кишинев" во время его движения.
Прибывшие на место военные нашли автомобиль "ВАЗ", в багажном отделении которого находились полиэтиленовые мешки заполнены сигаретами белорусского производства. Управлял машиной украинец, 30-летний житель Овручского района.
Авто и выброшенные из окна почти 800 пачек сигарет передали работникам фискальной службы.
Относительно правонарушителя составлен протокол об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".
Фото: dpsu.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что украинские пограничники поймали гражданина Таджикистана, которого искал Интерпол.
Также Госпогранслужба стянула к границе Украины более 300 курсантов.