Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Таджикистана, который значился в базе данных Интерпола за нарушение украинского законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня утром военнослужащие Сумского отряда задержали гражданина Таджикистана, в отношении которого сработала база данных Интерпола. Иностранца, который следовал в Украину через пункт пропуска "Хутор Михайловский", разыскивали правоохранительные органы за нарушение украинского законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пограничники Чопского отряда обнаружили похищенную иномарку - автомобиль "Honda", за рулем которой был наш соотечественник, остановили в пункте пропуска "Ужгород" при въезде в Украину.

Установлено, что транспортное средство 1999 года выпуска польской регистрации был похищен в Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой задержали молдаванина, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми.