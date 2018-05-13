В понедельник, 14 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что в Украине погода будет прохладной, воздух будет влажным. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11° (в Карпатах 2-5° тепла, на почве местами заморозки 0-2°), температура днем 15-20°, в южной части и в Закарпатье до 23°.

В Киеве ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.

Во вторник, 15 мая, в Украине также продлится дождливая погода с грозами. Ливни пройдут в основном в западных и восточных регионах.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°, в западных областях 15-20°.

В Киеве 15 мая без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.

Фото: meteo.gov.ua

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