В Новой Зеландии ученые зафиксировали самую большую волну, какую когда-либо видели в южном полушарии планеты Земля, сообщает BBC.

Ее высота - 23,8 метра и была она задокументирована на острове Кэмпбелл на этой неделе, сообщили местные синоптики.

Прежний рекорд высоты волны составлял 22,03 метра и наблюдали ее на юге австралийского штата Тасмания еще в 2012 году.

Океанограф метереологической службы, доктор Том Даррант сказал ВВС, что это "самая большая волна, которая когда-либо была зафиксирована в южном полушарии".

Метеорологическая служба Новой Зеландии установила специальное устройство - плавучий буй для измерения волн, который работает на солнечной энергии. Буй работает каждые три часа в течение 20 минут.

Эта территория известна большой штормовой активностью, однако до этого волны было трудно измерить.

Ранее "Страна" сообщала, что молодоженов смыла волна, на фоне которой они позировали, а также о том, что гигантские волны перевернули паром с сотнями пассажиров у побережья Филиппин.