Полиция сообщила кое-что из того, что известно о личности 20-летнего выходца из Чечни, который устроил резню в центре Парижа.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Силовики сообщают, что мужчина, совершивший нападение на прохожих в центре французской столицы, ранее был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов.

Представитель полиции Фредерик де Ланувель заявил, что нападавший раньше не привлекался к ответственности и не задерживался правоохранительными органами, но был им известен.

Преступник не знал своих жертв заранее и нападение были спонтанными, утверждают силовики.

Также французские полицейские взяли под стражу родителей 20-летнего нападавшего парня. Ожидается, что позднее их допросят следователи.

Напомним, нападение произошло вечером, 12 мая, на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы. В результате атаки один человек погиб и еще восемь получили ранения. Полицейские застрелили нападавшего.

Ранее "Страна" сообщала, что ИГИЛ взял ответственность за ночную резню в центре Парижа.

Также резню в центре Парижа устроил выходец из Чечни, которого узнали по отпечаткам.