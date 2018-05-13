Украинский футболист Роман Зозуля в составе испанской команды "Альбасете" забил свой первый мяч в 2018 году.

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Ранее команда Зозули на выезде уступила "Вальядолида" со счетмо 2:3, а сам украинец отметился голом на 16-й минуте встречи и отыграл до финального свистка.

Данный гол стал первым для украинца в этом году. Последний раз спортсмен забивал 9 декабря 2017 года, когда дважды забил тем же "Вальядолида".

Сейчас команда украинца с 47 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице испанской лиги.

Отметим, что в текущем сезоне Зозуля, который получал повреждения голеностопа зимой, провел в составе своей испанской команды 27 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее "Страна" сообщала, что Роман Зозуля получил новенький BMW от спонсора Альбасете.

Также Роман Зозуля отличился дублем и принес пятую победу своему клубу в Сегунде.