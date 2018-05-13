Заприте окна и двери. Киевлян предупредили о шквальном ветре вечером воскресенья
Киевлян предупредили о шквальном ветре, который может обрушиться на украинскую столицу под вечер воскресенья, 13 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сообщается, что в ближайший час и далее до конца суток в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА в случае усиления ветра рекомендует закрыть плотно все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев.
Киевлян просят в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
Также стоит избегать пребывания возле больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Ранее "Страна" сообщала, что погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.
Также в Сумской области ветер снес недавно отремонтированную крышу школы.