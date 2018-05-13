Официальный канал Евровидения на YouTube опубликовал видео с лучшими моментами песенного конкурса, который прошел в Лиссабоне.

В видео нарезку попали самые яркие и запоминающиеся моменты с финального шоу. Ролик заканчивается этапом голосования и оглашением победителя Евровидения-2018.

Напомним, что в этом году в Лиссабоне на музыкальном конкурсе победила участница от Израиля Нетта Барзилай, исполнив песню "Toy" ("Игрушка"). Согласно голосованию жюри и зрителей, представительница Израиля набрала 529 голосов в финале конкурса.

Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin, выступавший с песней "Under The Ladder" под сценическим именем Melovin, занял 17 место в финале Евровидение-2018, набрав в сумме 130 баллов.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео выступления украинского певца Melovin на Евровидении в Португалии.

Также стало известно, за кого Украина и телезрители отдали свои голоса на Евровидении.