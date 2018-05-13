Донецкий футбольный клуб "Олимпик" выиграл у одесского "Черноморцы" со счетом 1:0, благодаря мячу, отлетевшему от игрока соперника в собственные ворота.

Решающий матч, в котором соперниками дончан стал вылетающий в первый дивизион "Черноморец", прошел на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского в присутствии всего 500 болельщиков.

Матч начался в неспешном темпе, обе команды прощупывали слабые стороны противника. Моментов было немного, в обороне соперники действовали грамотно и хладнокровно.

Дончане играли чуть острее и слаженнее, именно они больше атаковали и угрожали воротам. На 87-й минуте встречи Пасич не дал мячу уйти за лицевую, сбросил на Балашова, который мощно прострелил - мяч попал в Люльку, от которого и закатился в сетку - 1:0.

Таким образом, благодаря автоголу Люльки на последних минутах, "Олимпик" набрал 36 очков в турнирной таблице чемпионата Украины, чем гарантировал себе дальнейшее пребывание в элитном дивизионе УПЛ, в то время, как одесская команда поставила себя на грань прямого вылета из дивизиона сильнейших - у него 26 очков. Ровно столько же, сколько и у "Стали", с которой одесситы заочно будут состязаться в последнем туре.