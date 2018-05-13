Украинский чемпион Василий Ломаченко, который победил в решающем бою боксера из Венесуэлы Хорхе Линареса, признал, что победный поединок складывался для него непросто.

Об этом 30-летний спортсмен признался сразу после боя на видео, опубликованном на своей официальной странице Facebook.

Видно, что украинец не только рад победе, но и немного расстроен первым нокдауном в профессиональной карьере боксера.

"Обидно, конечно, что побывал в нокдауне. Это говорит об ошибках. Это говорит о том, что я не до конца выполнил задание, которое дал отец. Главная ошибка - уходил влево. Оттуда и пропустил. [Сделал] то, чего не нужно было делать. То, что мы отрабатывали, то о чем мы говорили. Я рад, что это произошло так. Это опыт. Это практика. называется так: Не умеешь учиться на чужих ошибках, учимся на своих", сказал немного расстроенный Василий.

"Хорошо, что так. Хорошо, что встал, собрался и довел дело до конца. Традиционно огромное спасибо всей моей команде. [...] Все хорошо, что хорошо кончается", заключил Ломаченко, завершив свою импровизированную пресс-конференцию словами благодарности болельщикам и семье.

Василий Ломаченко – олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. В июле 2013 года он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Promotions, который продлил в начале мая 2015 года на пять лет.

В июне 2014 года Василий завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,153 кг) уже в своем третьем бою на профессиональном ринге, победив американца Гари Рассела-младшего.

В июне 2015 года Ломаченко эффектным нокаутом победил пуэрториканца Романа Мартинеса, завоевав титул WBO в следующей для себя весовой категории (58,967 кг).

30-летний украинец из Белгород-Днестровского выиграл прошедший в Нью-Йорке (США) на Madison Square Garden бой ударом по корпусу в 10 раунде.

Проигравший боксер заявил, что несмотря на сильную боль после удара по корпусу был готов продолжать встречу и считает, что рефери поторопился, остановив поединок, а потому хотел бы реванша. Украинский боксер ответил, что готов дать его когда угодно и где угодно.

Бой складывался нелегко для нашего спортсмена, который сам в шестом раунде побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса.

По запискам судей боя Ломаченко – Линарес к моменту его остановки была ничья: один рефери отдал победу Ломаченко, второй – Линаресу, а третий считал его результат ничейным - 85:85.