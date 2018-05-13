Ночной теракт в Париже совершил 20-летний выходец из Чечни.

Об этом сообщает радиостанция Europe1.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего, который убил одного человека и ранил четверых", - сказано в сообщении.

Сообщается, что нападавшего при себе не было при себе документов, но полицейские определили личность мужчины благодаря отпечаткам пальцев.

Напомним, нападение произошло вечером, 12 мая, на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы.

Полиция сообщает, что мужчина якобы с криками "Аллах Акбар" атаковал прохожих. В результате чего как минимум один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский, погиб на месте преступления.

Позже ИГИЛ взял ответственность за ночное нападение в центре французской столицы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Париже грабители на велосипедах обчистили ювелирный магазин на 300 тысяч евро.