Украинский боксер Василий Ломаченко, который победил Хорхе Линареса и в рекордном 12 бою завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,235 кг), готов дать реванш боксеру из Венесуэлы.

Об этом наш чемпион заявил сразу после поединка, отвечая на вопросы ведущего.

Проигравший боксер заявил, что несмотря на сильную боль после удара по корпусу был готов продолжать встречу и считает, что рефери поторопился, остановив поединок, а потому хотел бы реванша. Украинский боксер ответил, что готов дать его когда угодно и где угодно.

30-летний украинец из Белгород-Днестровского выиграл на Madison Square Garden бой в Нью-Йорке (США), чью текстовую трансляцию вела "Страна", ударом по корпусу в 10 раунде.

Поединок складывался нелегко для нашего спортсмена, который сам в шестом раунде побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса.

По запискам судей боя Ломаченко – Линарес к моменту его остановки была ничья: один рефери отдал победу Ломаченко, второй – Линаресу, а третий считал его результат ничейным - 85:85.

Василий Ломаченко – олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. В июле 2013 года он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Promotions, который продлил в начале мая 2015 года на пять лет.

В июне 2014 года Василий завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,153 кг) уже в своем третьем бою на профессиональном ринге, победив американца Гари Рассела-младшего.

В июне 2015 года Ломаченко эффектным нокаутом победил пуэрториканца Романа Мартинеса, завоевав титул WBO в следующей для себя весовой категории (58,967 кг).

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован нокаут и обзор поединка Ломаченко с Линаресом, в котором Василий стал чемпионом мира.