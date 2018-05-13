В Индонезии произошел теракт, в результате которого погибли минимум десять человек и десятки получили раны.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что террористы-смертники взорвали себя в трех разных церквях в Индонезии.

"Предполагаемые террористы-смертники взорвали себя в трех разных церквях в воскресенье в Индонезии. По меньшей мере 10 человек погибли, еще десятки получили ранения", - сообщил представитель полиции Восточной Явы Франса Барунги Мангери.

Взрывы произошли в христианских церквях индонезийского города Сурабая, что находится на востоке страны.

Со слов полицейского, на данный момент в юольнице находится 41 человек, в том числе двое полицейских.

Ранее"Страна" сообщала, что в Индонезии объявили высший уровень опасности полетов из-за извержения вулкана.

Также МИД советует украинцам не ездить в Индонезию из-за опасного вулкана.