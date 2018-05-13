В финале Евровидения-2018 жюри Украины поставила высший бал участнику из Франции.

Об этом сообщает официальный сайт конкурса Еeurovision.

Как проголосовало украинское жюри на Евровидении 2018: Франция – 12, Израиль – 10, Нидерланды – 8, Австрия – 7, Швеция – 6, Словения – 5, Чехия – 4, Дания – 3, Австралия – 2, Эстония – 1.

Украинские телезрители отдали 10 баллов Чехии, 8 – Дании, 7 – Франции, 6 – Молдове, 5 – Италии, 4 – Кипру, 3 – Эстонии, 2 – Литве и 1– Венгрии.

Фото: Скриншот

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