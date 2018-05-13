ИГИЛ взял ответственность за ночное нападение в центре французской столицы.

Об этом передает "Интерфакс".

Сообщается, что "Исламское государство" ответственно за нападение мужчины с ножом у парижской оперы, в результате которого, как минимум один человек был убит и еще четверо получили ранения. На данный момент двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

"ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение - об этом говорится в короткой заметке, опубликованной подконтрольным джихадистам информационным агентством Амак", - сказано в сообщении.

Отметим, что нападавшего застрелила полиция. По свидетельствам очевидцев, во время нападения он кричал "Аллаху акбар".

Антитеррористическое подразделение парижской полиции начало расследование нападения, говорится в сообщении.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования родственникам погибшего и пострадавших: "Я хочу сказать им, что все парижане на их стороне".

Напомним, что инцидент произошел вечером, 12 мая, на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп заявил о задержании пяти самых разыскиваемых главарей ИГИЛ.