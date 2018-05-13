Евровидение-2018: сколько баллов и от каких стран получил Melovin, занявший 17 место
Стало известно, сколько баллов получил представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin, который занял на песенном конкурсе в Португалии 17-е место.
Об этом сообщает официальный сайт конкурса Eurovisionworld.
Согласно голосованию жюри и зрителей, представительница Израиля набрала 529 голосов в финале конкурса.
Второе место заняла участница с Кипра Eleni Foureira (Элени Фурейра) с песней "Fuego" с 436 голосами.
На третьем месте – Cesar Sampson (Сезар Сэмпсон) – "Nobody But You" из Австрии с 342 голосами.
Певец из Украины, выступавший с песней "Under The Ladder" под сценическим именем Melovin, занял 17 место в финале Евровидение-2018, набрав в сумме 130 баллов.
От профессиональных членов жюри 25 стран-участниц Melovin получил оценки лишь от Азербайджана – 6 баллов, и Молдовы – 5 баллов.
Все остальные страны, в том числе и Россия, оценили выступление Melovin в 0 баллов и если бы не телезрители, то украинский исполнитель так бы и остался на последнем месте.
Наименьшее количество баллов Melovin получил от телезрителей Болгарии - 1 балл;
Кипр - 2 балла от зрителей;
Австрия - 3;
Армения, Македония, Португалия и Франция в телеголосовании дали Украине - 4 балла;
Сан-Марино - 5 баллов;
Зрители в Израиле и Черногории - 7 баллов;
8 баллов Украина получила в телеголосовании от Грузии, Италии, Азербайджана и России;
10 баллов - от Молдовы.
Максимальный балл, а именно - 12 баллов, украинский представитель получил от телезрителей Беларуси, Польши и Чехии.
Фото: eurovisionworld.com
Ранее "Страна" сообщала, что пранкер сорвал выступление певицы из Великобритании на Евровидении в Португалии.
Также опубликовано видео выступления украинского певца Melovin на Евровидении в Португалии.