Стало известно, сколько баллов получил представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin, который занял на песенном конкурсе в Португалии 17-е место.

Об этом сообщает официальный сайт конкурса Eurovisionworld.

Согласно голосованию жюри и зрителей, представительница Израиля набрала 529 голосов в финале конкурса.

Второе место заняла участница с Кипра Eleni Foureira (Элени Фурейра) с песней "Fuego" с 436 голосами.

На третьем месте – Cesar Sampson (Сезар Сэмпсон) – "Nobody But You" из Австрии с 342 голосами.

Певец из Украины, выступавший с песней "Under The Ladder" под сценическим именем Melovin, занял 17 место в финале Евровидение-2018, набрав в сумме 130 баллов.

От профессиональных членов жюри 25 стран-участниц Melovin получил оценки лишь от Азербайджана – 6 баллов, и Молдовы – 5 баллов.

Все остальные страны, в том числе и Россия, оценили выступление Melovin в 0 баллов и если бы не телезрители, то украинский исполнитель так бы и остался на последнем месте.

Наименьшее количество баллов Melovin получил от телезрителей Болгарии - 1 балл;

Кипр - 2 балла от зрителей;

Австрия - 3;

Армения, Македония, Португалия и Франция в телеголосовании дали Украине - 4 балла;

Сан-Марино - 5 баллов;

Зрители в Израиле и Черногории - 7 баллов;

8 баллов Украина получила в телеголосовании от Грузии, Италии, Азербайджана и России;

10 баллов - от Молдовы.

Максимальный балл, а именно - 12 баллов, украинский представитель получил от телезрителей Беларуси, Польши и Чехии.

Фото: eurovisionworld.com

Ранее "Страна" сообщала, что пранкер сорвал выступление певицы из Великобритании на Евровидении в Португалии.

Также опубликовано видео выступления украинского певца Melovin на Евровидении в Португалии.