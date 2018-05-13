После очередного ДТП беспилотного электрокара член правления Tesla сбежал к конкурентам, ведущий инженер ушел в отпуск
Один из членов правления компании Tesla Мэттью Скволл покинул корпорацию после скандального ДТП с беспилотным электромобилем.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Скволл перешел к конкурентам в фирму-производитель беспилотных автомобилей Waymo. Это произошло после двух ДТП с участием электрокаров Tesla. В компании Илона Маска он отвечал за эксплуатационные характеристики электромобилей.
Американское издание пишет, что в Tesla Скволл также отвечал за взаимодействие с Национальным управлением по безопасности на транспорте (НУБТ) США, которая занимается расследованием аварий.
В Waymo он с 14 мая вошел в состав департамента обеспечения безопасности машин во главе с бывшим заместителем НУБТ Роном Медфордом.
Переход Скволла в другую компанию совпал по времени с вынужденным уходом в отпуск ведущего инженера Tesla Дага Филда.
Tesla и Waymo конкурируют друг с другом в области технологий беспилотного движения.
Ранее "Страна" сообщала, что на фоне рекордных убытков Маск купил акции Tesla на $10 млн.
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