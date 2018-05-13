Один из членов правления компании Tesla Мэттью Скволл покинул корпорацию после скандального ДТП с беспилотным электромобилем.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Скволл перешел к конкурентам в фирму-производитель беспилотных автомобилей Waymo. Это произошло после двух ДТП с участием электрокаров Tesla. В компании Илона Маска он отвечал за эксплуатационные характеристики электромобилей.

Американское издание пишет, что в Tesla Скволл также отвечал за взаимодействие с Национальным управлением по безопасности на транспорте (НУБТ) США, которая занимается расследованием аварий.

В Waymo он с 14 мая вошел в состав департамента обеспечения безопасности машин во главе с бывшим заместителем НУБТ Роном Медфордом.

Переход Скволла в другую компанию совпал по времени с вынужденным уходом в отпуск ведущего инженера Tesla Дага Филда.

Tesla и Waymo конкурируют друг с другом в области технологий беспилотного движения.

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне рекордных убытков Маск купил акции Tesla на $10 млн.

Также водитель и автомобиль Tesla Model X превратились в огненный шар на огромной скорости.