В Николаеве полиция задержала гражданина Грузии, который подозревается в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ области.

"Следователями Заводского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявлено о подозрении в совершении преступления 44-летнему гражданину Грузии. Человек обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража, соединенная с проникновением в жилище", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, что еще двоих граждан Грузии, которые были вместе с задержанным сразу после совершения преступления, пока не задержаны, так как их задержание "без нарушения действующего законодательства в настоящее время не усматривалось возможным".

Фото: mk.npu.gov.ua

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