За минувшие сутки боевики на Донбассе 73 раза вели огонь по позициям ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что сепаратисты 20 раз применяя тяжелое вооружение. В результате атаки один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения.

"Российско-оккупационные войска 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. (…) В течение ночи текущих суток, противник 6 раз применял тяжелое вооружение. Ситуация контролируется Объединенными силами", – сказано в сообщении.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, боевики пытались вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевской промзоне и в окрестностях Марьинки. На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.

"По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 6 оккупантов российско-террористических войск. Во время боевых действий 1 наш защитник погиб, еще 4 получили ранения", – сообщили в ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве задержали военных за стрельбу на автовокзале.

Также В Нацгвардии заявили, что на автовокзале в Николаеве стреляли не их военные.