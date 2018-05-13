За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный и четверо ранены
За минувшие сутки боевики на Донбассе 73 раза вели огонь по позициям ВСУ.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что сепаратисты 20 раз применяя тяжелое вооружение. В результате атаки один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения.
"Российско-оккупационные войска 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. (…) В течение ночи текущих суток, противник 6 раз применял тяжелое вооружение. Ситуация контролируется Объединенными силами", – сказано в сообщении.
На Луганщине, в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, боевики пытались вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.
На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевской промзоне и в окрестностях Марьинки. На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.
"По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 6 оккупантов российско-террористических войск. Во время боевых действий 1 наш защитник погиб, еще 4 получили ранения", – сообщили в ООС.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве задержали военных за стрельбу на автовокзале.
Также В Нацгвардии заявили, что на автовокзале в Николаеве стреляли не их военные.