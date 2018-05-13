Украинский боксер Василий Ломаченко в своем 12 бою на профессиональном ринге, чью текстовую трансляцию вела "Страна", победил венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,235 кг).

Обзор поединка Ломаченко и Линареса в Нью-Йорке

30-летний украинец из Белгород-Днестровского выиграл прошедший в Нью-Йорке (США) на Madison Square Garden бой ударом по корпусу в 10 раунде.

Бой складывался нелегко для нашего спортсмена, который сам в шестом раунде побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса.

По запискам судей боя Ломаченко – Линарес к моменту его остановки была ничья: один рефери отдал победу Ломаченко, второй – Линаресу, а третий считал его результат ничейным - 85:85.

Василий Ломаченко – олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. В июле 2013 года он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Promotions, который продлил в начале мая 2015 года на пять лет.

В июне 2014 года Василий завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,153 кг) уже в своем третьем бою на профессиональном ринге, победив американца Гари Рассела-младшего.

В июне 2015 года Ломаченко эффектным нокаутом победил пуэрториканца Романа Мартинеса, завоевав титул WBO в следующей для себя весовой категории (58,967 кг).

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко прилетел в Нью-Йорк на бой Ломаченко, а также о том, что Ломаченко рассказал как готовится к поединку с Линаресом.