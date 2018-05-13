Сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Об этом рассказал известный украинский блогер Анатолий Шарий.

Страница дипломата ограничена для просмотра для тех, кто не состоит у него в друзьях. Однако Шарий на видео показал посты, которые не видят другие пользователи.

Среди прочих записей Марущинеца можно увидеть такие антисемитские посты: "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@дов в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж@ды - говно".

Марущинец также сообщал, что его страницу в Facebook уже не раз блокировали.

Отметим, что дипломат все еще работает в Генконсульстве Украины в Гамбурге.

Фото: Скриншот

Ранее "Страна" сообщала, что Центр Симона Визенталя потребовал от Украины наказать радикалов за антисемитские лозунги на марше Бандеры.

Также Холодницкий готов извиниться за антисемитские высказывания в своем кабинете, записанные на "жучок" в аквариуме.