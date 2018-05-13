В Украине 13 мая отмечают День матери. Это праздник, который только набирает популярность в Украине. Он не входит в большой пантеон наших памятных дат, но неизменно является поводом поздравить самого близкого каждому человека - мать.

Конечно, для Украины, где культ матери очень высок, выделять какой-то отдельно стоящий день, чтобы вспомнить о том, что есть человек, породивший тебя на свет - по меньшей мере странно. Поэтому День матери - в основном западный праздник. По крайней мере он оттуда берет свои современные корни.

Еще в 19 веке американская активистка Анна Джарвис атаковала местные органы власти с целью ввести празднование Дня матери. И через несколько лет она добилась своего.

С тех пор в разных странах присвоили Дню матери собственную дату, и усмотреть в этом какую-то систему почти невозможно. Но во многих государствах этот праздник отмечают именно в мае. В Украине он выпадает на 13 мая. Сегодня утром об этом пользователям украинского сегмента соцсети напомнил и Facebook.

Украинские молодые мамы в основном представляют из себя работающих женщин с невысокой зарплатой. Только каждая десятая из них может позволить себе стать домохозяйкой и воспитывать своего ребенка дома. Остальные вынуждены совмещать суровый ритм выживания в Украине с заботой о своих детях.

В последние годы День матери становится все более популярным. Усиливается миграция как в Украине, так и за ее пределы. Молодежь уезжает в города побольше и страны побогаче, где есть работа. Их родители зачастую остаются в Украине - и видятся со своими повзрослевшими детьми в лучшем случае по большим праздникам.

Таковы особенности бедных или динамично развивающихся стран. В них день, который можно посвятить своей матери - самому близкому человеку, который у тебя есть - приобретает особую важность и смысл. Ведь именно в таких странах родители часто не по своей воле надолго расстаются с детьми. Так, множество семей в Западной Украине традиционно живет на несколько стран - заробитчане уезжают как в Европу, так и в Россию.

А в последнее время этот миграционный поток пошел и их других частей страны - экономический кризис и война сгоняют людей с насиженных мест и разрывают семейные связи.

Поэтому лишняя открытка матери и звонок ей - это тот минимум, который каждый из нас может себе позволить в этот день 13 мая. "Страна" собрала лучшие открытки, картинки и поздравления с Днем Матери.