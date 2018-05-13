Неизвестный мужчина якобы с криками "Аллах Акбар" напал в субботу вечером на прохожих в центре Парижа, в результате чего как минимум один человек погиб и еще восемь получили ранения.

"Полиция сообщает, что нападавший, который не был идентифицирован, был застрелен. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в районе Опера в центре Парижа", - отмечается в сообщении полиции.

Нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский, погиб на месте преступления.

Инцидент произошел около 22.30 на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади.

Согласно первым данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил "беспорядочную резню", нанося удары прохожим. В результате его действий "восемь человек получили ранения, двое погибли, включая нападавшего". Ликвидировали его сотрудники муниципальной полиции, оказавшиеся поблизости.

В настоящий момент район происшествия полностью оцеплен полицией. На место направился прокурор Парижа, который в ближайшие минуты должен выступить с заявлением для журналистов.

"Приветствую быструю реакцию и хладнокровие полицейских, которые нейтрализовали нападавшего. Мои первые мысли - о жертвах этого отвратительного акта.", - отреагировал у себя в Twitter глава МВД Франции Жерар Колон.

Никаких данных о личности нападавшего и мотивах его поступка на данный момент нет. Версия теракта официально пока также не рассматривается.

Ранее "Страна" сообщала, что на улицах Гааги мужчина с ножом порезал троих людей, а также о том, что в Китае мужчина с ножом напал на школьников, погибли семеро детей.