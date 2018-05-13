В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с двумя украинскими рыбаками без документов. Мужчин доставили в порт Ейска.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Рыбаки были задержаны 10 мая. По версии ФСБ, они осуществляли "незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского".

Гражданство рыбаков в ФСБ не уточнили.

Ранее госпогранслужба Украины сообщала, что двое украинских рыбаков, пропавшие в Азовском море, вероятно, задержаны российскими пограничниками.

Как сообщили в ГосЧС, 11 мая жена одного из рыбаков позвонила в Нацполицию Украины и рассказала о том, что ее мужа и товарища задержали.

Как сообщала "Страна", украинский консул отправился в Ейск после задержания бердянских рыбаков.

Напомним также, что жители Бердянска и Мариуполя впервые за 15 лет увидели дельфинов.