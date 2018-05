Победителем песенного конкурса Евровидение 2018, что завершился в столице Португалии Лиссабоне, стала певица Нетта из Израиля, которая в финале исполнила песню "Toy" (Игрушка).

Согласно голосованию жюри и зрителей, представительница Израиля набрала 529 голосов в финале конкурса.

Второе место заняла участница с Кипра Eleni Foureira (Элени Фурейра) с песней "Fuego" с 436 голосами.

На третьем месте – Cesar Sampson (Сезар Сэмпсон) – "Nobody But You" из Австрии с 342 голосами.

Таковы итоги финала Евровидения, чью текстовую трансляцию вела "Страна" в ночь с 12 на 13 мая.

Певец из Украины, выступавший под сценическим именем Melovin, занял 17-е место.

Ранее "Страна" публиковала видео выступления украинского певца Melovin на Евровидении в Португалии. Его выступление на Евровидении во втором полуфинале стало популярным в сети. Видео за двое суток посмотрело более 2,5 миллиона пользователей.

Как сообщала "Страна", тройка главных фаворитов Евровидения по версии букмекеров изменилась перед самым гранд-финалом. На третьем месте была Ирландия. Райану О'Шонесси предрекали вылет еще после полуфинала. Второй, по версии букмекеров, должна была стать Нетта из Израиля. Лидерство удерживал Элени Фурейра с Кипра, которая долгое время сидела в третьей десятке по шансам на победу. Тем временем, ставки на Украину изменились, участнику Melovin пророчили лишь 19 место.