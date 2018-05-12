В результате ДТП в Знаменском районе Кировоградской области погибли четыре человека и двое пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Субоци. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Кировоградской области.

Сообщается, что столкнулись легковые автомобили "Toyota" и "Volkswagen".

Погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander".

Еще два человека, которые находились в автомобиле "Volkswagen Touareg", травмированы и госпитализированы в Знаменскую центральную райбольницу.

Отмечается, что для освобождения тела погибшего водителя из искореженного автомобиля "Toyota" спасателям 18-й Государственной пожарно-спасательной части Знаменки пришлось воспользоваться специальным инструментом.

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", автобус со школьниками столкнулся с тепловозом в Кировоградской области.

Также напомним, что в Кировоградской области в аварии погибли три человека.