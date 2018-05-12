В жутком ДТП под Кировоградом погибли двое взрослых и двое детей
В результате ДТП в Знаменском районе Кировоградской области погибли четыре человека и двое пострадали.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле с. Субоци. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Кировоградской области.
Сообщается, что столкнулись легковые автомобили "Toyota" и "Volkswagen".
Погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander".
Еще два человека, которые находились в автомобиле "Volkswagen Touareg", травмированы и госпитализированы в Знаменскую центральную райбольницу.
Отмечается, что для освобождения тела погибшего водителя из искореженного автомобиля "Toyota" спасателям 18-й Государственной пожарно-спасательной части Знаменки пришлось воспользоваться специальным инструментом.
Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua
Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua
Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", автобус со школьниками столкнулся с тепловозом в Кировоградской области.
Также напомним, что в Кировоградской области в аварии погибли три человека.