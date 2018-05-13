Во время выступления певицы из Великобритании на Евровидении-2018, чью текстовую трансляцию ведет "Страна", произошел конфуз - на сцену неожиданно выбежал посторонний человек.

Во время исполнения певицей SuRie песни Storm какой-то мужчина выбежал на сцену, выхватил микрофон у исполнительницы из Великобритании и начал что-то кричать, но охрана вывела нарушителя за сцену.

По правилам конкурса, представительнице Великобритании могут предоставить возможность выступить снова из-за инцидента.

Скорее всего так и будет, потому что видео выступления певицей SuRie пока так и не появилось на официальном YouTube-канале Евровидения.

Пранкеры на Евровидении становятся сродни традиции, если учесть прошлогоднее появление "голозадого" мужчины во время выступления Джамалы в Киеве.

Как сообщала "Страна", суд оштрафовал пранкера Седюка на 8500 гривен и присудил отдать флаг.