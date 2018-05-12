Компания Google представила свою новую разработку - бота Duplex, который синтезирует человеческую речь так качественно, что на слух никакие машинные интонации не уловить.

Duplex прямо на сцене позвонила в парикмахерскую, чтобы записать клиента на стрижку в парикмахерской. Генерируемый компьютером голос применял разговорные выражения, делал паузы и даже перефразировал самого себя, то есть звучал совсем как настоящий человек.

Голос контролировала программа DeepMind WaveNet компании Google, которая научилась не только звучать по-человечески, но и выслушав множество разговоров между людьми, умеет им в точности подражать.

Позже был продемонстрирован другой кусок реального разговора, в котором искусственный интеллект резервировал столик для компании из нескольких человек и принимал решения в зависимости от того, какой ответ получал от своего собеседника, которым была администратор заведения.

Google, чьи руководители всерьез озабочены ростом возможностей искусственного интеллекта, заявляет, что программа направлена на то, чтобы поддерживать "естественный" разговор в реальном мире через смартфон пользователя, а также обещает предпринять все меры, чтобы граждане, которым будет звонить с коммерческими или деловыми целями бот, не спутали его с живым человеком.

В заявлении Google говорится, что компания оценила все аргументы, выдвинутые при обсуждении новой разработки, и понимает важность честного и прозрачного использования новых технологий.

"В эту программу будет встроена функция полной гласности с тем, чтобы эту систему можно было идентифицировать", - говорится в документе.

В заявлении Google сказано, что компания ценит полученные комментарии и критику и что все замечания будут учтены до запуска окончательной версии этой программы.

Ранее "Страна" сообщала, что Маск боится искусственного интеллекта, который станет бессмертным диктатором, а также о том, что в ООН испуганы разработкой роботизированных убийц с интеллектом Терминатора.