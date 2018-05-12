Сегодня, 12 мая, участник "Евровидения-2018" от Украины Melovin открывал гранд-финал песенного конкурса. Его исполнение было зажигательным, однако украинские зрители увидели прерванное исполнение песни Under The Ladder из-за перебоев с трансляцией.

Напомним, выступление Melovin на Евровидении во втором полуфинале становится все популярнее в сети. Видео двое суток посмотрело более 2,5 миллиона пользователей.

Как сообщала "Страна", первая десятка финалистов Евровидения-2018 определилась во вторник, 8 мая. В финал попали Кипр, Болгария и Израиль. Еще 10 финалистов определились в четверг, 10 мая, среди них и украинский исполнитель Melovin и Александр Рыбак из Норвегии, который уже побеждал на Евровидении в 2009 году.

Российская исполнительница Юлия Самойлова в финал "Евровидения" не попала. Пять стран - основательниц конкурса (Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия) и страна-победитель прошлого года (Португалия) становятся финалистами автоматически.